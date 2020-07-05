ضبط 4 أفارقة يتاجرون في الخمور والدعارة ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 05 يوليو 2020, 06:10 مساء
ضبط 4 أفارقة يتاجرون في الخمور والدعارة ببني وليد, 5 يوليو 2020. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بني وليد، القبض على أربعة أشخاص من الجنسية الأفريقية يمارسون بعض الظواهر الهدامة مثل المتاجرة بالخمور والدعارة، بمنطقة التصنيع الحربي شرق بني وليد، وبحوزتهم بعض المعدات والأسلحة البيضاء.

وأوضح رئيس الإعلام الأمني بمديرية بني وليد، عبدالحكيم الغول، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن القبض على المتهمين جاء بعد متابعتهم ومراقبتهم، لافتا إلى تحويلهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وذكر الغول أن المتهمين يحملون الجنسيتين الغانية والنيجيرية، منوها بأنهم سببوا إزعاجا لسكان الحي الذي يشهد وجودا كبيرا للجنسيات الأفريقية.

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