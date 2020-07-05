دراسة إمكانية رفع قدرة محطة أوباري الغازية بتغيير محولات التيار

اجتماع لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية, 5 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

أكد المهندس جمال سلامة، مقرر لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، دراسة إمكانية رفع قدرة محطة أوباري الغازية بتغيير محولات التيار بالخطوط 2، ودراسة إمكانية إعادة شحن محطة 220 الشمالية في مدينة سبها، وإعادة تأهيل وتمكين الغرفة المكلفة بتأمين المحطة الشمالية في مدينة سبها.

وعقد اليوم الأحد في مقر إدارة توزيع الكهرباء الجنوبية، اجتماع لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، برئاسة مدير إدارة التوزيع المهندس حسين محمد أبوزهوة، والحاج شعيب الصادق مدير إدارة الحسابات الجنوبية، مساعدا، حسب ما نشرته صفحة إدارة التوزيع الجنوبية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما حضر الاجتماع كل من مدير إدارة مشروعات التوزيع الجنوبية، ومدير مشروع محطة أوباري الغازية، ومدير إدارة حسابات المستهلكين الجنوبية، ومدير إدارة مشروعات النقل، ومدير دائرة الخدمات الجنوبية، ومدير إدارة الموارد البشرية.