«دفاع الوفاق»: «طيران غادر أجنبي» وراء قصف قاعدة الوطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 04:44 مساء
وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عقيد صلاح النمروش. (بركان الغضب)

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عقيد صلاح النمروش، إن قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف ليلة البارحة نفّذه «طيران غادر أجنبي» داعم لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وشدد النمروش، في بيان لعملية بركان الغضب اليوم، أن القصف يمثل «محاولة بائسة ويائسة لتحقيق نصر معنوي، ردا علي الانتصارات المتتالية التي حققتها» قوات الوفاق، قائلا: «سيكون الرد الرادع في الوقت والمكان المناسب».

«رويترز»: طائرات مجهولة تقصف قاعدة الوطية

وأضاف أن الطيران الأجنبي الداعم للمشير حفتر نفذ العشرات من الضربات الجوية منذ بدء حرب طرابلس واستهدف مرافق مدنية وتسبب في مقتل مدنيين مواطنين وأجانب، وفق قوله.

ولفت إلى أن الاستراتيجية العامة للمعركة هي السيطرة على كل تراب ليبيا «وسنعمل على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا».

وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري بقوات القيادة العامة وأحد السكان القول إن «طائرات حربية قصفت مساء السبت قاعدة الوطية» التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر العسكري أن الضربات نفذتها «طائرات مجهولة». وقال أحد سكان مدينة الزنتان القريبة إن دوي انفجارات سُمع من ناحية القاعدة.

بدورها، نسبت وكالة أنباء الأناضول التركية إلى مصدر فضل عدم نشر اسمه، القول إن «قاعدة الوطية تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول وذلك بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة». وأضاف المصدر أن القصف «لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها أخيرا لتعزيز القاعدة، من ضمنها منظومة للدفاع الجوي».

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