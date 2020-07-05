«تسييري سبها» يطالب بوجود مكتب لرئاسة الوزراء بحكومة الوفاق في الجنوب

أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الطاهر عامر، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية سبها، 5 يوليو 2020. (حكومة الوفاق)

أكد أعضاء المجلس التسييري لبلدية سبها أهمية وجود مكتب لرئاسة الوزراء بحكومة الوفاق في الجنوب، للرفع من الأداء الإداري والإشراف على القطاعات التي تقدم خدمة للمواطنين لضمان انسيابية وصولها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الدكتور الطاهر عامر، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية سبها، صباح اليوم الأحد، حيث بحث آليات توفير الخدمات للمواطنين في جميع المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

دكتور عويدات لـ«الوسط»: وصول أكثر من 20 طبيبا من طرابلس استجابة لاستغاثة سبها

وشدد الأمين العام خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة التنسيق بين بلديات الجنوب لتوفير الخدمات والاستفادة من كل الإمكانات والموارد وتفعيل سياسة اللامركزية في الخدمات، بحسب بيان لحكومة الوفاق اليوم.