12 إصابة جديدة بـ«كورونا» تدخل مركز العزل الصحي في سبها

من مركز الحجر الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلن مركز العزل الصحي بسبها اليوم الأحد دخول 12 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مركز العزل الصحي في سبها.

يشار إلى أن المركز يقع بمقر السكن الطلابي للبنات عبدالرحمن البركولي سابقا، حيث انتهت أعمال التجهيز فيه في الخامس من مايو الجاري. وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الطب العسكري زوارة استقبال 3 حالات مصابة بفيروس «كورونا» بمبنى العزل التابع له، لعدم استكمال مبنى العزل الصحي لمدينة يفرن.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء البلاد إلى 989 حالة، منها 704 حالات نشطة، و258 حالة شفاء و27 حالة وفاة، وذلك منذ اكتشاف المرض في ليبيا في شهر مارس الماضي. وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بالوباء.

سيارةإسعاف بالقرب من مركز الحجر الصحي في سبها. (بوابة الوسط)