السراج يبحث «جاهزية» المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

السراج والسائح خلال اجتماع بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس اليوم الأحد. (المكتب الإعلامي للسراج)

استعرض رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الأحد، مدى جاهزية المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبحث الاجتماع الأمور الفنية والمالية التي تحتاج لاستكمال، لتتمكن المفوضية من أداء عملها تجاه أي استحقاق انتخابي أو استفتاء مقبل وفقًا للمعايير الدولية، وفق الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ووفق المجلس الرئاسي «تناول الاجتماع عملية التنسيق مع البعثة الأممية إلى ليبيا، والاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها كيانات دولية مثل الاتحاد الأوروبي».

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وفي وقت سابق اليوم الأحد ، أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، التابعة لحكومة الوفاق، سالم بن تاهية انتخاب 38 مجلسًا بلديًّا خلال العام 2020 ابتداءً من شهر أغسطس المقبل، وذلك خلال استقباله السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر اللجنة المركزية.