بن تاهية: انتخاب 38 مجلسا بلديا اعتبارا من أغسطس المقبل

بن تاهية والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في العاصمة طرابلس اليوم الأحد. (الصفحة الرسمية للجنة)

أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، التابعة لحكومة الوفاق، سالم بن تاهية، انتخاب 38 مجلسًا بلديًّا خلال سنة 2020 ابتداءً من شهر أغسطس المقبل، وذلك خلال استقباله السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر اللجنة المركزية اليوم الأحد.

وأشارت اللجنة إلى أن الاجتماع مع السفير الإيطالي «لمتابعة البرامج الانتخابية للجنة المركزية وسبل دعمها، وتذليل الصعاب أمام تنفيد الاستحقاقات الانتخابية» منوهة إلى أن إيطاليا «من الدول الداعمة للجنة المركزية في تنفيد برنامجها الانتخابي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (مشروع دعم الانتخابات البلدية)»، وفق الصفحة الرسمية للجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي مايو الماضي، أعلنت اللجنة موعد فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في ست بلديات، مشيرة إلى أن أول مجموعة من البلديات التي ستشهد إجراء انتخابات لمجالسها البلدية هي: الشرقية والقطرون وتراغن ومصراتة وغات وككلة. وكان مقررًا أن تشهد البلديات الست إجراء انتخابات لمجالسها، إلا أن عمليات الاقتراع تأجلت بسبب الحرب في طرابلس المستمرة منذ أبريل 2019.

وخلال العام 2019 أشرفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على انتخاب 22 مجلسًا بلديًّا وهي: زلطن وزوارة ورقدالين ووازن والحوامد ونالوت والقلعة والرحيبات وباطن الجبل والرياينة ونسمة والشويرف وبراك والقرضة وإدري الشاطئ والبوانيس وسبها وبنت بيه والغريفة وأوباري ووادي عتبة.