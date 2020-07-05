لجنة مكافحة «كورونا» في سرت: عزل منزلي للمخالطين ولا جهاز لتحليل العينات حتى الآن

مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

ناقشت لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» في سرت الاحتياجات العاجلة لقسم العزل وفريق الرصد والمستلزمات الوقائية للفرق الطبية باللجنة، مؤكدة عدم وجود جهاز لتحيل العينات بسرت حتى الآن، ومشيرة إلى ضرورة عزل المخالطين للحالات المصابة منزليًّا.



وعقدت اللجنة اجتماعًا، أمس السبت، بحثت خلاله عددًا من النقاط المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، خاصة بعد التطوارت الأخيرة وظهور إصابات بمنطقتي مجاورة في بن جواد وهراوة شرق سرت .



وتطرق الاجتماع إلى إمكانية الاستفادة من بعض المقار بمجمع العيادات المركزي بسرت ليكون قسمًا للعزل الطبي بسعة 14 سريرًا. كما وافقت اللجنة على أن يكون الحجر الصحي منزليًّا للمخالطين للحالة المصابة، مع إمكانية توفير وتخصيص وسيلة نقل إسعاف لنقل العينات الطبية إلى المختبر المرجعي في بنغازي والبحث عن مقار لحجر الأطباء المخالطين للحالات المصابة.



كما بحثت اتخاد عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من خلال قفل المقاهي وصالات الرياضة ومواقع الرقيلة ومحلات الحلاقة، وتم التأكيد على تفعيل الحظر وفقًا للتعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا» بالخصوص. وكانت المدينة بدات حظر التجول وإغلاق المحال التجارية منذ الجمعة الماضي.