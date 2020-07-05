بركان الغضب: جريحان في انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 10:37 صباحا
أحد مصابي انفجار اللغم الأرضي في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابس. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إصابة شخصين في انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة (جنوب العاصمة طرابلس)

وقالت الصفحة الرسمية للعملية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن الانفجار أسفر عن « اصابة الشقيقين أسامه سالم الغدامسي (40 عاما)، و أحمد سالم الغدامسي (41 عاما)».  ونوهت إلى أن«الأحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيك تلك الألغام».

الأمم المتحدة: أكثر من 100 قتيل وجريح بانفجار ألغام زرعت جنوب طرابلس

ويوم الأحد الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الألغام المضادة للأفراد التي زرعت في أحياء جنوب طرابلس أسفرت عن أكثر من 100 قتيل وجريح، بينهم عدد كبير من المدنيين، منذ انتهاء المعارك على أبواب العاصمة الليبية. واتهمت حكومة الوفاق والأمم المتحدة ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، قوات القيادة العامة بأنها خلفت وراءها حقولًا من الألغام في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

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