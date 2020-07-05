صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 12:49 صباحا
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الجمعة، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد، مرحبا بالوساطة الروسية في التسوية.

وقال صالح، في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، «نؤكد لكم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا»، مشيرا إلى أن الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، «يجعل من بلدكم وسيطاً مقبولاً وفعالاً في حل الأزمات الدولية».

صالح يعتبر «إعلان القاهرة» بمثابة «الحل الوحيد» للأزمة ويرحب بالوساطة الروسية

وأضاف «نحن مقتنعون بذلك من خلال مراقبة جهودكم لحل الأزمة الليبية».

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى العاصمة الروسية موسكو، الخميس، للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، على رأسها مناقشة المبادرة حول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية و«إعلان القاهرة»، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين.

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