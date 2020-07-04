مصرف الوحدة يبحث إمكانية فتح نظام المرابحة الإسلامية في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 04 يوليو 2020, 10:41 مساء
إدارة مصرف الوحدة بطبرق والمجلس التسييري للبلدية, 4 يوليو 2020. (الإنترنت)

بحثت إدارة مصرف الوحدة بطبرق مع المجلس التسييري للبلدية وعضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، إمكانية فتح نظام المرابحة الإسلامية في كافة الجوانب.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية فإن إدارة مصرف الوحدة، عقدت اجتماعًا بحضور عميد البلدية فرج بوالخطابية، وبحضور عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم وعدد من مديري القطاعات بالبلدية، وعدد من رؤساء الأقسام، إذ تم مناقشة فتح نظام المرابحة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، التي تفتح المجال للشباب المقدم على الزواج.

وأضاف المكتب أنه تمت مناقشة فتح نظام «موبي كاش» لشراء الأضاحي، بعدما تقدم عدد من تجار المواشي للمطالبة بهذه الخدمة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية بدل التعامل بالكاش وتوفير صرافات داخل الأحياء للسحب النقدي.

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