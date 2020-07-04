بالصور.. المشير حفتر يجري جولة تفقدية لمعسكرات القوات المسلحة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 09:57 مساء
المشير خليفة حفتر في جولة تفقدية لمعسكرات القوات المسلحة ببنغازي, 4 يوليو 2020. (مكتب الإعلام الحربي)

قام القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، بجولة تفقدية لعدد من معسكرات القوات المسلحة في مدينة بنغازي اليوم السبت.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة، في بيان اليوم، تأتي هذه الجولة ضمن عديد الجولات التي يجريها حفتر للاطلاع على القوات المسلحة وتجهيزاتها.

والأحد الماضي، بحث حفتر، مع رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد «تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات».

المشير حفتر يبحث مع الثني والحويج سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين

ولفت بيان لمكتب إعلام القيادة العامة، إلى أن اللقاء الذي عُـقد بمقر القيادة في الرجمة، ناقش قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 «المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان  في مدن الغرب الليبي، كما تمت مناقشة القضايا الإستراتيجية».

كما بحث أوضاع النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم من قبل القيادة العامة والجهات المختصة بالحكومة الليبية.

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