الأمم المتحدة تستهدف توزيع مساعدات على 300 لاجئ في ليبيا خلال الأسبوع الحالي

توزيع مواد غذائية على اللاجئين في ليبيا. (المفوضية السامية للاجئين في ليبيا)

تستهدف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توزيع المساعدة على أكثر من 300 شخص من اللاجئين الموجودين في ليبيا خلال الأسبوع الحالي.

وبحسب بيان للمفوضية اليوم، فإن فريق المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي مستمران في توزيع المساعدات الغذائية للاجئين الذين يعانون لتأمين لقمة العيش، مؤكدة أن الحجر الصحي لفيروس «كورونا» في ليبيا يمنع غالبيتهم من إيجاد مصدر للرزق.

مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية يتعاونان لإيصال مساعدات لـ10 آلاف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت المفوضية تعاونها مع برنامج الأغذية العالمي في ليبيا في مشروع يهدف إلى الوصول لنحو عشرة آلاف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، يعانون انعدام الأمن الغذائي، وتقديم مساعدة غذائية عاجلة لهم هذا العام.

وقالت المفوضية، إن هذه الشراكة أُطلقت اعترافًا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية الشديدة لجائحة «كوفيد-19» في ليبيا، فضلاً عن آثار الصراع الدائر، لافتة إلى أن الطعام المغذي يعزز صحّة الجهاز المناعي، الذي يكون ذا أهمية أكبر في مثل هذه «الأوقات الصعبة».