مستشفى الثورة بالبيضاء يتسلم شحنة طبية لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 06:30 مساء
مراسم تسليم الشحنة إلى مستشفى الثورة المركزي بالبيضاء، 2 يوليو 2020. (مؤسسة النفط)

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط جهاز «pcr» لتحليل العينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب 5000 شريحة اختبار، ومجموعة من أجهزة قياس درجات الحرارة إلى مستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذا «الدعم مساهمة من المؤسسة لمساندة الجهود المبذولة في مختلف مناطق ليبيا للحد من إنتشار جائحة كورونا وتغطية بعض الاحتياجات الطبية العاجلة».

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وحضر مراسم التسليم التي تمت الخميس الماضي،  مدير عام مستشفى الثورة، عبدالرحيم مازق، ورئيس فريق المختبرات التابع للجنة الاستشارية الطبية بالجبل الأخضر، عيسى عمر، ومندوب إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط، محمد الجهاني.

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