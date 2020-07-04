دخول الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية على الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 02:59 مساء
فنيو شركة الكهرباء خلال عملية إصلاح أحد الأعطال. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية ودخولها على الشبكة الكهربائية، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحدث إطفاء جزئي على مناطق شرق طرابلس والمرقب والوسطى، أمس الجمعة؛ نتيجة لعدم التقيد بعملية طرح الأحمال من بعض المناطق والمدن، حسب شركة الكهرباء التي أشارت في وقت سابق اليوم إلى إعادة تشغيل وحدات توليد غازية وبخارية بمحطة الخمس.

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، صباح الجمعة، بعدم الاعتداء على محطات تحويل الكهرباء والكف عن «إرجاع الأحمال بالقوة» في بعض المناطق، مبرزة سلبيات هذه السلوكيات على الشبكة الكهربائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها
ثقافة وفن
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول إقليمية