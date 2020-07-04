دخول الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية على الشبكة الكهربائية

فنيو شركة الكهرباء خلال عملية إصلاح أحد الأعطال. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية ودخولها على الشبكة الكهربائية، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحدث إطفاء جزئي على مناطق شرق طرابلس والمرقب والوسطى، أمس الجمعة؛ نتيجة لعدم التقيد بعملية طرح الأحمال من بعض المناطق والمدن، حسب شركة الكهرباء التي أشارت في وقت سابق اليوم إلى إعادة تشغيل وحدات توليد غازية وبخارية بمحطة الخمس.

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، صباح الجمعة، بعدم الاعتداء على محطات تحويل الكهرباء والكف عن «إرجاع الأحمال بالقوة» في بعض المناطق، مبرزة سلبيات هذه السلوكيات على الشبكة الكهربائية.