حملات تفتيش على الصيدليات والمتاجر في طرابلس وغات

جانب من حملات التفيش على المتاجر في طرابلس. (الإنترنت)

كثفت أجهزة أمنية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية من حملاتها على الصيدليات والمتاجر ومراكز الرعاية الصحية خلال الساعات الأخيرة، تزامنا مع انتشار فيروس «كورونا المستجد».



وقام جهاز الحرس البلدي طرابلس برفقة أعضاء مركز الحرس البلدي عين زارة بجولة تفتيشية على عدد من المحال والمتاجر والصيدليات، أسفرت عن قفل وإنذار عدد من محال بيع المواد الغذائية والصيدليات.

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كما قام مفتشو قسم الرقابة الداخلية التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب غات بجولة تفتيشية، استهدفت عددا من الصيدليات ومركز الرعاية الصحية في نطاق المدينة، انتهت إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات.

وقال المركز إن مفتشيه لاحظوا عدم توافر الشروط الصحية داخل مركز الرعاية الصحية وعدم الاهتمام بنظافة العامة، موضحا أن مقر مركز الرعاية موقت، وأنه جرت إحالة جميع المخالفات إلى جهاز الحرس البلدي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.



وكان عناصر مركز الرقابة قاموا بجولة الخميس الماضي على مخازن الأدوية والمعدات الطبية ومصرف الدم ومختبر التحاليل ومطعم مستشفى الجلاء في طرابلس، للوقوف على مدى مطابقتهم الاشتراطات الصحية. وأوضح المركز أن جولته أسفرت عن تقديم بعض النصائح بخصوص النظافة، وضرورة ارتداء أدوات الوقاية من الفيروسات والأمراض.