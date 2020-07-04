«تعليم الوفاق» تطلب إعادة فتح تجمعات الاحتياط العام استعدادا لعودة الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 11:31 صباحا
طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في إحدى اللجان بترهونة العام 2018. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق مراقبات التعليم بإعادة فتح تجمعات الاحتياط العام لمباشرة التوقيع الأسبوعي، اعتبارا من الأحد المقبل «12 يوليو»، تهميدا لعودة الدراسة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن هذا الإجراء يأتي «استعدادا لاستئناف وعودة الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية، بعد إيقافها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنظيما لعمل أقسام الاحتياط العام، وذلك لتغطية العجز، الذي قد ينتج عن نقص في بعض التخصصات».

وأعلنت الوزارة عزمها فتح أبواب المدارس في 18 يوليو الجاري، وناقشت في اجتماع الأسبوع الماضي مع مراقبي التعليم بعدد من البلديات، إجراءات العودة المدرسية وفق خطة الوزارة، لا سيما ما يخص طلبة الشهادة الثانوية.

وأوضحت أنه تم تحديد المدارس والمعلمين المستهدفين بالعودة، وفي انتظار توفير معدات الوقاية اللازمة لضمان عدم الإصابة بالفيروس.

كان رئيس لجنة العودة المدرسية، محمود الوندي، أكد أن عودة طلبة الشهادات بمَن فيهم طلبة التعليم الديني والأجنبي إلى المدارس ستنطلق في 18 يوليو، مشيرا إلى أن العودة ستكون اختيارية بالنسبة للطلبة، أما الامتحانات فهي إجبارية ولا يحق لأي طالب التخلف عنها إلا بعذر، وذلك وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم شؤون التعليم العام.

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