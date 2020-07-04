خروج 38 موطنا من الجالية الليبية في السودان من الحجر الصحي

خروج المواطنين أعضاء الجالية الليبية في السودان من موقع الحجر الصحي, 3 يوليو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا ببنغازى)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا ببنغازى، عن خروج المواطنين أعضاء الجالية الليبية في السودان من موقع الحجر الصحي بفندق فكتوريا، الجمعة، وعددهم 38 موطنا وموطنة، بينهم أطفال.

وبحسب بيان للغرفة الجمعة، فإن هؤلاء المواطنين هم من طرابلس وزليتن وسبها والكفرة وبنغازي، إذ خرجوا بعد انقضاء فترة الحجر الصحي المقررة لهم وإجراء التحاليل الطبية للمرة الثانية وثبوت خلوهم من فيروس كورونا ( كوفيد -ا19)، وذلك بحضور أعضاء الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، ومشرفي نقطة المراقبة الصحية بالموقع، ومدير الفندق.

وأشارت الغرفة إلى أن من بين هؤلاء المواطنين رئيس قسم التحصينات بإدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.عبد الرحمن سعود، والذي أشاد بإجراءات الحجر الصحي والخدمات الصحية التي يتلقها النزلاء بموقع الحجر بإشراف الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، كما أثني على خدمات الضيافة التي يقدمها الفندق خلال فترة الحجر الصحي.