«عدل الوفاق» تعيد تنظيم برنامج الإعاشة بالمؤسسات الإصلاحية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 12:15 صباحا
شعار وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت وزارة العدل بحكومة الوفاق، برنامجاً يعتمد على توفير السلع الغذائية وكافة مستلزمات الطبخ ومواد التنظيف، ليتولى النزلاء إعداد الوجبات الخاصة بهم، بعد تقديم التدريب المناسب لهم، ضمن جملة من الإصلاحات المتعلقة بنظام الإعاشة وتوفير الوجبات للنزلاء.

وبحسب بيان للوزارة الجمعة، يأتي هذا القرار في سياق عمليات تأهيل النزلاء المنصوص عليه بالقانون الوطني، والمبادئ الدولية لإعادة تأهيلهم وتدريبهم على مهن تضمن لهم الكسب المشروع عند انتهاء العقوبة، كما يأتي في إطار تحسين ظروف الاحتجاز وحرصها على تقديم أفضل الخدمات إلى نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأعفت الوزارة الشركات المكلفة سابقاً من قبل جهاز الشرطة القضائية، التي كانت مهمتها توفير وجبات جاهزة للنزلاء، وما نجم عن ذلك من انخفاض مستوى جودة الخدمات، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، إضافة إلى تضخم التكاليف مقارنة بمستوى الوجبات المقدمة.

وتابع البيان أن الوزارة أقرت برنامجها بتدريب النزلاء وتوفير المستلزمات لإعداد وجباتهم وفق أذواقهم، متوقعة أن توفر هذه الخطوة الاقتصاد في التكاليف بنسبة لا تقل عن ‎%‎ 40 من القيم التي تذهب سابقاً إلى شركات تموين بعينها.

في هذا السياق طرحت الوزارة مناقصة عن طريق لجنة العطاءات الرئيسية، أعلنت عنها عبر وسائل الإعلام لتوفير السلع الغذائية ومواد التنظيف، وقدمت مجموعة من الشركات الوطنية عروضها بالخصوص، وتم فتح المظاريف بحضور ذوي الشأن وتغطية إعلامية، وتم اختيار الشركة بجودة خدمات وسعر منافس.

وبحسب البيان سيتولى جهاز الشرطة القضائية توزيع المواد على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وفق أعداد النزلاء المدرجين بالمنظومة، وتحت إشراف لجنة الإشراف والمتابعة التي شكلها معالي السيد الوزير بالخصوص.

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