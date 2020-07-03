دكتور عويدات لـ«الوسط»: وصول أكثر من عشرين طبيبا من طرابلس استجابة لاستغاثة سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 03 يوليو 2020, 10:15 مساء

أعلن الدكتور عادل عوبدات مدير إدارة الخدمات الصحية بسبها، عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، عن وصول أكثر من عشرين طبيبا من طرابلس استجابوا لنداء استغاثة للانضمام للفرق الطبية التي تواجه الوباء بالمدينة.

وفي وقت سابق من اليوم قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، إن وباء كورونا طال العناصر الطبية والطبية المساعدة، مؤكدا أن الأمر اصبح يأخذ منعرجا اكثر خطورة.

«مكافحة الأمراض» بسبها: وباء كورونا طال العناصر الطبية والأمر يأخذ منعرجا أكثر خطورة

والأربعاء الماضي، وجهت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية سبها نداء استغاثة عاجل إلى جميع المسؤولين في ليبيا لتوفير عناصر طبية لمركز عزل المصابين بالفيروس في المدينة، خاصة أنه الوحيد الذي يخدم بلديات الجنوب الليبي والبالغ عدها 16 بلدية.

وأضافت اللجنة في بيان، أنه نظرا لوجود 6 أطباء فقط، واستنزاف طاقة العناصر الموجودة بعملها لمدة 30 يوما متواصلا، «يجب استبدال العناصر الموجودة حاليا في مدة أقضاها 20 يوما للحفاظ على حياتهم وعدم نقل العدوى لهم».

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