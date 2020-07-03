النهر الصناعي: استمرار أعمال إعادة تشغيل الآبار وبدء المرحلة الأولى لضخ المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 02:07 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة، اليوم الجمعة، استمرار أعمال إعادة تشغيل الآبار وبدء المرحلة الأولى من عملية ضخ المياه من محطات الضخ بالحقول.

وأشار الجهاز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى عمل الشركة العامة للكهرباء على إعادة التيار المستقر لمحطات الضخ بموقع ترهونة، لبدء المرحلة الثانية من ضخ المياه لمدينة طرابلس وباقي المدن عبر المسار الأوسط.

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وأشار البيان إلى الانتهاء من استكمال أعمال تركيب صمام التحكم بالتدفق منذ الأربعاء الماضي، وكذلك استكمال تجهيز محطة الضخ بموقع ترهونة، مؤكدًا عدم وجود مشكلات فنية بالمنظومة تعيق ضخ المياه بما هو متاح من الآبار بعد عودة الكهرباء أمس للحقول، عدا انتظار عودة واستقرار الكهرباء لمحطة الضخ بموقع ترهونة.

يشار إلى إعلان جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك، وكذلك استمرار انقطاعها في مدينة طرابلس، أمس الخميس، جراء انقطاع الكهرباء عن حقول الآبار ومحطات الضخ بالحقل ما تسبب في توقفها عن العمل.

وحدث إظلام تام بشبكة الوسطى والجنوبية، الخميس، نتيجة خروج وحدات التوليد بمحطات مصراتة المزدوجة، والخمس الغازية، والخمس البخارية، وأوبارى الغازية، والحديد، والمرقب، من الخدمة، حسب بيان لشركة الكهرباء.

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