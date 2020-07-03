عقيلة يلتقي في موسكو رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 01:45 مساء
عقيلة صالح والوفد المرافق له خلال لقاء المسؤولة الروسية في موسكو، 3 يوليو 2020. (خارجية الموقتة)

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عقب وصوله إلى موسكو، أمس الخميس، برئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا، فالنتينا ماتفيينكو.

وخلال اللقاء، اتهم عقيلة صالح المجتمع الدولي بـ«فرض حالة الاقتتال» في ليبيا بسبب منحه الشرعية «لجسم غير منتخب انبثق من اتفاق سياسي في الصخيرات العام 2015 نتج عنه المجلس الرئاسي»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

اقرأ أيضا «خارجية الموقتة»: صالح والحويج يصلان موسكو في زيارة تستغرق يومين

وأشار صالح إلى أن «المجلس الرئاسي عجز عن تحقيق ما اتفق عليه في الاتفاق السياسي مثل عدم التزامه بالمدة المحددة للحكومة وتجديدها» لافتا كذلك إلى أن الاتفاق السياسي «لم يضمن في الإعلان الدستوري وبالتالي فلا قيمة قانونية له»، علاوة على أن «حكومة الوفاق لم تنل الثقة من مجلس النواب بل رفضت مرتين ولم تؤد اليمين الدستورية».

ونبه رئيس مجلس النواب إلى أن «الاتفاق السياسي ينص على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية وانسحاب الميليشيات المسلحة وهو ما لم يحدث»، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي بشكله الحالي وبعد استقالة أربعة من أعضائه يتنافى مع نص الاتفاق السياسي على تشكيله من الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة وفزان وطرابلس.

وانتقد صالح عدم التزام رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بنص الاتفاق السياسي كذلك فيما يخص «ضرورة صدور قرارات المجلس بالإجماع»، مشيرًا في هذا الإطار إلى توقيع السراج مذكرتي التفاهم بشأن الصلاحية البحرية والتعاون الأمني والعسكري مع حكومة تركيا.

اهتمام روسي بالتعاون مع مجلس النواب
 أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية، فالنتينا ماتفيينكو، إن المجلس يتوقع تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب الليبي، وأشارت إلى أن «روسيا تقدر رغبة صالح كرئيس للمجلس (البرلمان المعترف به دوليا) بالمساهمة في حل المشكلات المعقدة في ليبيا من خلال البحث عن حلول وسط»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقالت ماتفيينكو: «نتابع بعناية وبتعاطف الأحداث في بلدك، نأمل ونحاول بكل وسيلة ممكنة التغلب على هذه المرحلة في حياة ليبيا، حتى تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى».

واختتمت ماتفيينكو بالقول: «هذه ليست المرة الأولى التي تزور روسيا، يسعدني بصدق، اليوم، أن تتاح لي الفرصة لمقابلتك وتبادل الآراء، ونتطلع إلى محادثة مثمرة حول الوضع في ليبيا».

ووصل صالح رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، والوفد المرافق إلى موسكو أمس الخميس، في زيارة تستمر يومين حسب «خارجية الموقتة»، التي أشارت إلى أن اللقاء مع المسؤولة الروسية والوفد المرافق لها ناقش الأزمة الليبية، وبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

عقيلة صالح والوفد المرافق له خلال لقاء المسؤولة الروسية في موسكو، 3 يوليو 2020. (خارجية الموقتة)
عقيلة صالح والوفد المرافق له خلال لقاء المسؤولة الروسية في موسكو، 3 يوليو 2020. (خارجية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها
ثقافة وفن
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار لقاح روسي مضاد لـ«كورونا»