الأرصاد: تراجع دراجات الحرارة ابتداء من السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 09:54 صباحا
نشرة الأرصاد الجوية ليوم الجمعة 3 يوليو 2020.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة دون تغير على جميع مناطق ليبيا اليوم الجمعة، على أن تبدأ في التراجع ابتداءً من غد السبت على مناطق الشمال الغربي وتشمل مناطق وسط البلاد الأحد المقبل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق الساحلية بين 28 و35 درجة مئوية، فيما تسجل ارتفاعًا نسبيا على دواخل الشمال الغربي إذ تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وذلك حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية، الرياح شمالية شرقية معتدلة، وتنشط السرعة مساءً على الدواخل، وتتراوح دراجات الحرارة بين 30 و35 على المناطق الساحلية و38 و42 على الدواخل، ووتراجع تدريجيًا من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية، الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح  درجات الحرارة بين 28 و33 على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 37 و40 على الدواخل .

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءً على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الغبار، فيما تتراوح دراجات الحرارة بين بين 36 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و41 درجة مئوية.

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