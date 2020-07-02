«عدل الوفاق» تتعهد دعم الفريق الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 11:04 مساء
اجتماع المستشار محمد عبدالواحد مع الفريق الحكومي لمكافحة الفساد. (وزارة العدل)

تعهد المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، بتقديم الدعم الممكن لفريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليحقق الفريق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال حضور المستشار محمد عبدالواحد لملوم لجانب من اجتماع الفريق الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء استكمالا لمناقشة جدول أعمال اجتماع الفريق، مشيرة إلى أن المستشار محمد عبدالواحد لملوم رحب في كلمته بالاجتماع بالفريق وثمن جهوده في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضافت أن الاجتماع «ناقش الردود بشأن دراسة الثغرات الواردة في استعراض دولة ليبيا بالمرحلة الثانية، والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC) عبر التواصل عن طريق الدوائر المغلقة فيما يخص بعض النقاط في بنود جدول أعمال فريق الخبراء الحكومي».

ويضم فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خبراء من ديوان المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية والوطنية لمكافحة الفساد ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي التخطيط والعدل.

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