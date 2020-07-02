«خارجية الموقتة»: صالح والحويج يصلان موسكو في زيارة تستغرق يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 09:18 مساء
الحويج (يمين) خلال لقائه عقيلة صالح بمقر إقامته بالقبة، 25 يونيو 2020. (خارجية الموقتة)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، وصول رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ووزير الخارجية، الدكتور عبدالهادي الحويج، والوفد المرافق إلى موسكو.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن صالح والحويج وصلا إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر يومين.

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يشار إلى أن الحويج زار رفقة نائب رئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، ومندوب للقيادة العامة موسكو في 16 يونيو، حيث التقوا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وقالت وزارة الخارجية آنذاك إنهم أعلنوا من هناك «دعمهم الجهود الروسية لمبادرة وقف إطلاق النار، والعودة للعملية السياسية وفق مخرجات عملية برلين وإعلان القاهرة».

والتقى الحويج في 25 يونيو الماضي، عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة ليطلعه على نتائح زيارته موسكو، وتم التأكيد خلال اللقاء على «دعم إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين للبدء في عملية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، ودور القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الإرهاب والمرتزقة، والعدوان الأجنبي، وإنهاء الميليشيات، وجمع السلاح»، حسب بيان لـ«خارجية الموقتة».

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