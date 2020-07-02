«تعليم الوفاق» تتابع سير العمل بمنصة «لنتعلم»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 09:45 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، يتابع سير العمل بمنصة «لنتعلم»، 2 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)

زار وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الخميس، مركز التوثيق والمعلومات، ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على سير العمل بالمنصة التعليمية «لنتعلم».

والتقى جمعة خلال الزيارة بمدير عام المركز الدكتور يوسف أبوزويدة، وتابع عن كثب مع الفريق التقني عملية رفع الدروس التعليمية المسجلة والشارحة للإجابة عن الأسئلة الاسترشادية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية على المنصة التعليمية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا «تعليم الوفاق»: تعطل التسجيل بمنصة «لنتعلم» نتيجة خلل في منظومة الأحوال المدنية

وعلى هامش زيارته عقد جمعة، اجتماعًا بحضور مدير المركز، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، الدكتور  على المهنكر، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، الدكتور سعيد معيوف، ومدير إدارة الاحتياط العام، الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، خُصص لمتابعة سير العمل في إعداد ومراجعة الأسئلة الاسترشادية وتسجيل الدروس التعليمية الشارحة للإجابة عنها وعملية رفعها على المنصة وبثها على قناة «ليبيا» التعليمية.

إعداد الأسئلة الاسترشادية وإطلاق تطبيق «لنتعلم»
وأكد رئيس مصلحة التفتيش التربوي، الدكتور على المهنكر، الانتهاء من إعداد الأسئلة الاسترشادية للصفوف السادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي وإحالتها لمركز التوثيق والمعلومات ولجنة التعليم عن بُعد.

وبدوره أوضح مدير مركز التوثيق والمعلومات، الدكتور يوسف أبوزويدة الإجراءات المتبعة من قبل المركز لتفعيل المنصة التعليمية وكيفية الاستفادة منها في ظل وباء «كورونا»، كاشفًا عن إطلاق تطبيق «لنتعليم» على الموبايل ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وقال إن عملية رفع الأسئلة الاسترشادية على المنصة في مراحلها الأخيرة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لرفع الدروس التعليمية المصورة، والتي تعرض على قناة «ليبيا» التعليمية لمختلف المراحل التعليمية على المنصة التعليمية، وذلك بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، يتابع سير العمل بمنصة «لنتعلم»، 2 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، يتابع سير العمل بمنصة «لنتعلم»، 2 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة