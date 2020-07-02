انتشال 5 جثث مجهولة الهوية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 07:57 مساء
العثور على 5 جثث جديدة في مقابر جماعية بترهونة, 30 يونيو 2020. (عدل الوفاق)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، استخراج فريق البحث التابع للجنة الخاصة بالمقابر الجماعية بترهونة، اليوم الخميس، خمس جثث مجهولة الهوية كاملة، «كانت جميعها مدفونة بملابسها، منها اثنتان معصوبتا الأعين ومكتوفتي الأرجل، وجثة واحدة عبارة عن بقايا أشلاء».

جاء ذلك خلال إجراء فريق البحث كشطا طبقيا بالموقعين رقم «c2» و«B1» بمشروع الربط بمدينة ترهونة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبعد تحديد معالم الجثت تم تصويرها وتوثيقها من قبل الفريق، ومن ثم انتشالها من مكانها بعد أن تم وضعها في الأكياس المخصصة ووضع الأرقام والعلامات الدالة عليها، حسب البيان.

وعثر فريق البحث التابع للجنة المختصة بالمقابر الجماعية ترهونة، الثلاثاء الماضي، على خمس جثث في المقابر الجماعية بمشروع الربط في ترهونة.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة بالمقابر الجماعية بترهونة مكلفة بقرار صادر عن وزير العدل رقم «411» لسنة 2020، وتضم في عضويتها البحث الجنائي، والطب الشرعي، ومركز الطب الميداني والدعم، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وتستهدف البحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وتعمل تحت إشراف مكتب النائب العام.

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