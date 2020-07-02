تركيب نقطة تزويد ثلاثية بمحطة درنة البخارية لدعم الكهرباء بالمنطقة

فنيو شركة البريقة خلال تركيب نقطة تزويد ثلاثية بمحطة درنة البخارية، 2 يوليو 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، الانتهاء من تصميم وتصنيع وتركيب نقطة تزويد ثلاثية بمحطة درنة البخارية في «وقت قياسي»، دعمًا للتيار الكهربائي بالمنطقة.

وأشارت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إلى إنهاء فريق العمل المكون من قسم الصيانة واللحام بمستودع رأس المنقار وقسم الصيانة بموقع الزيت الثقيل - بنغازي، أمس الأربعاء، تكليف عمل تركيبات نقطة تزويد ثلاثية عن طريق البر في يومين.

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وجاء ذلك بعد إجراء التصميم والتصنيع مما يفسح المجال لتزويد المحطة بمنتج وقود الزيت الثقيل برًا من خلال مصفاة الخليج بمدينة طبرق في ظل تعطيل عمليات التزويد عن طريق الميناء البحري درنة، حسب بيان الشركة، الذي أشار إلى أن المشروع كان برئاسة منسقية التسهيلات البحرية ـ بنغازي، وتكليف الإدارة العامة للمناطق الوسطى والشرقية.

فنيو شركة البريقة خلال تركيب نقطة تزويد ثلاثية بمحطة درنة البخارية، 2 يوليو 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

فنيو شركة البريقة خلال تركيب نقطة تزويد ثلاثية بمحطة درنة البخارية، 2 يوليو 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)