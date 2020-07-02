ارتفاع جماعي للعملات الدولية بالسوق الموازية

أسعار العملات الرئيسية الأكثر تداولا بالسوق الموازية اليوم الخميس. (بوابة الوسط)

ارتفعت أسعار صرف العملات الرئيسية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس، نهاية تداولات الأسبوع.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي بفارق سبعة قروش، مسجلا 5.66 دينار مقابل 5.59 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد سعر صرف اليورو بفارق 15 قرشا، مسجلا 6.30 دينار مقابل 6.15 دينار أمس، وبالفارق نفسه ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 6.98 دينار مقابل 6.83 دينار أمس.

وارتفعت الليرة التركية إلى 0.83 دينار مقابل 0.81 دينار بفارق قرشين اثنين، وبالمستوى نفسه كان ارتفاع الدينار التونسي إلى 1.98 دينار ليبي مقابل 1.96 دينار أمس.