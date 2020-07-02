إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة

محطة كهرباء مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة ودخولها على الشبكة الكهربائية.

جاء ذلك بعد قليل من إعلان الشركة إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثالثة بمحطة أوباري، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي وقت سابق اليوم، طالب المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، القوات التابعة لحكومة الوفاق بحماية 11 محطة تحويل، بالمناطق التي تواجه فيها الشركة صعوبات في تنفيذ برنامج طرح الأحمال، نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون، وذلك في رسالة إلى آمر الغرفة الرئيسية المشتركة بالمنطقة الغربية.

ومنذ منتصف هذا الأسبوع، دخلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تطورا جديدا، بعد خروج عدد من المواطنين المتضررين إلى شوارع العاصمة طرابلس، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، مطالبين بحلول عاجلة للأزمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، في حين لجأت الشركة العامة للكهرباء إلى تسريع وتيرة أعمال الصيانة في عدد من المحطات، على أمل تحسين ظروف عمل الشبكة الكهربائية في البلاد.