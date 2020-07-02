شركة الكهرباء تنشر كشفًا بالمدن التى ترفض طرح الأحمال

أحد فنيي شركة الكهرباء خلال صيانة أسلاك في منطقة العزيزية، 24 يونيو 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

طالب المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، القوات التابعة لحكومة الوفاق بحماية 11 محطة تحويل، بالمناطق التي تواجه صعوبات في تنفيذ برنامج طرح الأحمال، نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون.

وأوضح في رسالة إلى آمر الغرفة الرئيسية المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق أن هذه المحطات تقع في نطاق بلديات «الزاوية، والخمس، وأبوسليم، وجنزور، وجادو، والزنتان، والرياينة، والرجبان، والعوينية، ونانوت»، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



ومنذ منتصف هذا الأسبوع، دخلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تطورا جديدا، بعد خروج عدد من المواطنين المتضررين إلى شوارع العاصمة طرابلس، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، مطالبين بحلول عاجلة للأزمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، في حين لجأت الشركة العامة للكهرباء إلى تسريع وتيرة أعمال الصيانة في عدد من المحطات، على أمل تحسين ظروف عمل الشبكة الكهربائية في البلاد.

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ونوهت رسالة المدير التنفيذي إلى الغرفة الرئيسية المشتركة بالمنطقة الغربية بـ«صعوبة صيانة وإصلاح أجزاء كبيرة من شبكة النقل وتوقف عمليات الصيانة الدورية لوحدات الإنتاج، بسبب اضطرار الخبراء من الشركات المنفذة إلى مغادرة البلاد»، مشيرة إلى «وقف العديد من المشاريع الإستراتيجية التي من شأنها توفير محطات التوليد اللازمة لسد العجز الحاصل في الشبكة العامة».

ولفتت إلى «عدم مشاركة بعض المناطق في عملية طرح الأحمال التي تنفذها الشركة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة تنفيذ برنامج طرح الأحمال اليدوي المبرمج لساعات طويلة بشكل غير عادل أرهق كاهل بعض المواطنين وأدى إلى احتقانهم في بعض المناطق».