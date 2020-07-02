«مالية الوفاق» تسلم أذونات مرتبات يونيو إلى المصرف المركزي

وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، أنها أحالت مرتبات شهر يونيو 2020 إلى المصرف المركزي.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات الشهر الماضي إلى إدارة العمليات المصرفية بـ«المركزي» لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

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وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت وزارة المالية أن إجمالي كشوف المرتبات وفق منظومة الرقم الوطني بلغت سبعة مليارات و362 مليون دينار، وذلك عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، كانت حصة شهر أبريل منها 1.73 مليار دينار بانخفاض نسبته 10% عن مرتبات شهر مارس، نتيجة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة.