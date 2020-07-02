حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 01:38 صباحا
وسط مدينة طبرق. (الإنترنت)

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الخميس، حجر 18 حالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في انتظار سحب العينات منها عند توفير مواد التشغيل الخاصة بأجهزة تحاليل الفيروس بمختبر بنغازي المرجعي.

وجاء هذا الإجراء بعدما أُبلغت اللجنة بعدم توفر مواد التشغيل الخاصة بأجهزة تحاليل«كورونا» بمختبر بنغازي المرجعي، وتوزعت الحالات بواقع حالة قادمة من السفر وأخرى مخالطة لحالة موجبة في مدينة بنغازي، و16 حالة هجرة غير شرعية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مركز طبرق الطبي بموقع «فيسبوك».

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أخطر رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور فرج عبد الله الجالي، كلًا من رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بالحكومة الموقتة، الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس المجلس التسييري طبرق، فرج هاشم بو الخطابية، ومدير مديرية الأمن ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» طبرق، عميد ميلود جواد بالخصوص.

وقبل يومين، نبه رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق الدكتور فرج الجالي، على ضرورة حجر أي مواطن ليبي قادم من المدن والمناطق الموبوءة بفيروس كورونا.

وقال الجالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن القرار يأتي خوفًا من انتشار وباء كورونا في المدينة والمناطق المجاورة لها، لافتًا إلى حجر أي مواطن ليبي قادم من المناطق التي انتشر فيها الوباء، وأخذ عينات ومسحات منهم كإجراءات احترازية.

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