الكبير يبحث في إسطنبول مع وزير المالية التركي «القضايا ذات الاهتمام المشترك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 11:35 مساء
وزير المالية التركي (يمين) خال لقائه الصديق الكبير في إسطنبول، 1 يوليو 2020. (المصرف المركزي)

بحث محافظ المصرف المركزي، الصديق عمر الكبير، الأربعاء، في إسطنبول مع وزير المالية والخزانة التركي، براءت البيرق، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المصرف المركزي في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللقاء تطرق إلى خلاصة عمل الفريق المكلف من الطرفين لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي جرى مناقشتها في اجتماع الجمعة 26 يونيو الماضي، بما يحقق المصالح المشتركة.

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كما اجتمع الكبير في إسطنبول أيضًا مع رئيس هيئة الإشراف والتنظيم التركية، محمد علي اكبن، لبحث الملفات المشتركة بين القطاع المصرفي الليبي والتركي، وفي مقدمتها ملف خطابات الضمان، والتعاون في مجالات تدريب وتأهيل العاملين في القطاع المصرفي.

يشار إلى اجتماع الكبير والوفد المرافق له، الجمعة الماضية، بإسطنبول مع وزير المالية التركي لبحث «الملفات ذات الاهتمام المشترك»، كما التقى نظيره التركي مراد أويصال وناقش معه «الملفات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين».

والإثنين الماضي، التقى الكبير، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبحث معًا «المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين»، بحسب بيان مقتضب نشرته صفحة المصرف المركزي على موقع «فيسبوك»، دون ورود مزيد التفاصيل.

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