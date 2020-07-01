مركز تدريب المرأة بغدامس يدعو نساء البلدية لتقديم مقترحات بشأن التنمية المجتمعية

مقر المجلس البلدي غدامس. (الإنترنت)

دعا مركز تدريب المرأة بمدينة غدامس، النساء الناشطات في البلدية إلى تقديم مقترحاتهن ورؤاهن وأفكارهن بشأن التنمية المجتمعية في البلدية.

جاءت الدعوة خلال اجتماع عُـقد بقاعة ديوان المجلس البلدي غدامس، ضم عضوة المجلس البلدي عن المرأة جميلة يوشع، ومديرة مركز تدريب المرأة في البلدية عائشة حمود، وعددًا من الناشطات في مجال دعم المرأة وتفعيل دورها بالمجتمع.

وقال المجلس البلدي غدامس، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع تمحور حول تحديد رسالة مركز تدريب المرأة ورؤيته بشأن كيفية المساهمة في تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في تنمية المجتمع.

وأضاف المجلس البلدي أن الاجتماع جاء للتحضير لاستئناف نشاط مركز تدريب المرأة، وجرى خلاله اقتراح عديد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها دور في تنفيذ رسالة المركز من خلال إعداد دراسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مركز تدريب المرأة جرى افتتاحه في 11 مارس الماضي، غير أنه توقف بسبب جائحة «كورونا».