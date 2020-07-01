«صحة الموقتة» تسير أول قافلة طبية إلى مدينة سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 05:25 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة أنها سيرت صباح، اليوم الأربعاء، أول قافلة طبية إلى مدينة سرت، تحمل ستة أطباء في تخصصات مختلفة لمدة عشرة أيام، وفق ما نشرته اللجنة الطبية الاستشارية عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقلت اللجنة عن مدير عام مركز الكيش بالعيادات التخصصية ورئيس القوافل الطبية، الدكتور مرعي الفسي، قوله إن القافلة الطبية تهدف «لتخفيف العبء عن مستشفيات مدينة بنغازي ولتوفير وتقديم أفضل خدمات طبية داخل مدينة سرت، وفقاً للالتزام بتوجيهات اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بشأن عزل المدن، الأمر الذي يتطلب توفير الخدمات الطبية داخل كل مدينة».

وأوضح الفسي أن مقترح إرسال القافلة الطبية كان عن طريق وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، بشأن توفير الخدمات داخل المدن لتخفيف الحمل عن مدينة بنغازي، وتأكيداً على حجر وعزل المدن تفادياً لتفشي عدوى «كورونا».

وأضاف الفسي أن القافلة الطبية تضم ستة أطباء في تخصصات مختلفة ومهمة منها الباطنة والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وغيرها، منوها بأن القوافل الطبية مستمرة بهدف الاستفادة بالسعة السريرية في هذه المدن وتقديم الخدمات الطبية لهم من قبل مُدنهم دون التنقل لبنغازي والمناطق المجاورة، بحيث تكون كل مدينة مسؤولة عن المناطق المجاورة لها.

ونوه مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور إسماعيل العيضة، بأنه سيجري تسيير قوافل طبية إلى الجنوب والمناطق التي تحتاج لتغطية العجز في العناصر الطبية في الفترة المقبلة، بدءا من الأسبوع القادم وستستمر بشكل دوري تحت تنظيم وإشراف وزارة الصحة مباشرة، وسيتم توفير تغطية مادية «مكافآت» للكوادر الطبية المشاركة.

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