اعتماد ميزانية «الكهرباء» واختيار مجلس إدارة جديد في 19 يوليو الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 05:07 مساء
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكهرباء برئاسة السراج. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء ميزانية العام المالي 2020، وكذلك آلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وحددت يوم 19 يوليو الجاري لعقد اجتماعين للجمعية الأول اجتماع عادي لاختيار مجلس الإدارة الجديد، والثاني غير عادي للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية صباح اليوم الأربعاء، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبحضور أعضاء الجمعية، ومن بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالسلام كاجمان، والمفوض بوزارة التخطيط، الطاهر الجهيمي ومندوبون من ديوان المحاسبة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعضاء الجمعية استعرضوا خلال الاجتماع «ما تضمنه جدول الأعمال ويشمل اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة».

وأضاف أن الاجتماع خلص إلى «اعتماد الميزانية وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الإنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي».

وفيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، قال إن الجمعية «اعتمدت المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يكفل الشفافية في الاختيار، وتوافر الشروط الموضوعية اللازمة مثل الخبرة والسيرة المهنية».

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