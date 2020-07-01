العملات الدولية تعوض بعض خسائرها أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 01:30 مساء

عوضت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية اليوم الأربعاء بعضا من خسائرها خلال اليومين الماضيين، خصوصا العملات الأميركية والأوروبية والبريطانية.

فقد ارتفع الدولار إلى 5.53 دينار اليوم، مقابل 5.44 دينار آخر سعر سجله أمس الثلاثاء، وأيضا الجنيه الاسترليني الذي زاد 24 قرشا إلى 6.75 دينار، مقابل 6.51 دينار أمس.

أما العملة الأوروبية الموحدة فقد استعادت الصعود فوق حاجز الستة دينارات، لتستعيد 22 قرشا من خسائرها أمس، فقد بدأت اليوم عند 6.10 دينار، مقابل 5.88 دينار أمس.

كذلك صعدت قليلا كل من العملتين التركية والتونسية، لتصل إلى 0.81 دينار اليوم أمام 0.79 دينار آخر سعر سجلته أمس، والدينار التونسي الذي سجل 1.93 دينار، مقابل 1.89 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن
ليبيا
فاوتشي يحذر من مئة ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في أميركا
دولى
القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)
دولى
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
أنقرة تتهم باريس بالسعي لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
اقتصاد
شرطي سابق يقر بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة
منوعات
ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج حالة «كورونا» من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها