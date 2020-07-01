العملات الدولية تعوض بعض خسائرها أمام الدينار في السوق الموازية

عوضت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية اليوم الأربعاء بعضا من خسائرها خلال اليومين الماضيين، خصوصا العملات الأميركية والأوروبية والبريطانية.

فقد ارتفع الدولار إلى 5.53 دينار اليوم، مقابل 5.44 دينار آخر سعر سجله أمس الثلاثاء، وأيضا الجنيه الاسترليني الذي زاد 24 قرشا إلى 6.75 دينار، مقابل 6.51 دينار أمس.

أما العملة الأوروبية الموحدة فقد استعادت الصعود فوق حاجز الستة دينارات، لتستعيد 22 قرشا من خسائرها أمس، فقد بدأت اليوم عند 6.10 دينار، مقابل 5.88 دينار أمس.

كذلك صعدت قليلا كل من العملتين التركية والتونسية، لتصل إلى 0.81 دينار اليوم أمام 0.79 دينار آخر سعر سجلته أمس، والدينار التونسي الذي سجل 1.93 دينار، مقابل 1.89 دينار.