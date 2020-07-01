«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 12:33 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء إلى الثانية ظهر غد الخميس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية بوجه عام ومتغيرة الاتجاه غدا الخميس على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وسرعتها ما بيـن 05 و10 عقد.

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ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 - 0.50 متر، والبحر هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الليلة، وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت لاحتمال ظهور ضباب.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والريـاح جنوبية غربية على شحات وشمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل، وسرعتها ما بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.00 متر، وما بين 1.50 و2.00 متر على ساحل درنة وطبرق، والبحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق وخفيف الموج على باقي الساحل، فيما درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة، والرؤية جيدة.

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