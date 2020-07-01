«الأرصاد»: طقس حار بالجنوب معتدل في المناطق الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود درجات حرارة مرتفعة على مناطق الجنوب الليبي اليوم الأربعاء نتيجة تأثر هذه المنطقة بمنخفض صحراوى، موضحا أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم ما بين 38 و42 درجة، وتصل في غدامس إلى 45 درجة.



وفي الوقت ذاته، تميل الحرارة للاعتدال نسبيا على أغلب مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال بين 27 و33 درجة على الساحل.



وتتراوح درجات الحرارة على الدواخل في مناطق الشمال بين 35 و38 درجة، على أن تسجل ارتفاعا طفيفا غدا الخميس على مناطق الشمال الغربي.



ومن المتوقع أيضا أن تتأثر مناطق ليبيا بكتلة هوائية باردة مع بداية الأسبوع المقبل، تعمل على اعتدال واضح فى درجات الحرارة على معظم المناطق، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.