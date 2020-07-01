ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» داخل مصراتة إلى 21

شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية إلى 21 إصابة بعد إحصاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة جددة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم «116» عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا» داخل بلدية مصراتة ضمن 22 إصابة جديدة في عموم البلاد.

وحضت اللجنة العليا لإدارة الإزمة ببلدية مصراتة جميع المواطنين داخل البلدية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتطبيق الحجر الصحي، محذرة من «تفاقم الوضع واتجاهه نحو مفترق خطير»، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».