«مكافحة الأمراض»: 22 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 3 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 01:20 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل ليبيا 22 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب شفاء ثلاث حالات، ووفاة حالة تأثرًا بالفيروس.

وقال المركز في بيان حمل الرقم 116، ومنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الثلاثاء، 480 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 458 عينة بينها شفاء ثلاث حالات، وإيجابية 22 عينة موزعة بواقع 13 حالة مخالطين وتسع حالات جديدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 292 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و100 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و57 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و10 عينات من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و 21 عينة من مختبر فرع المركز مصراتة.

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