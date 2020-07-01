«صحة الوفاق» تستكمل متطلبات العضوية الكاملة بمركز «أوبسالا» للرصد الوبائي

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الثلاثاء، استكمالها جميع المتطلبات اللازمة للحصول على العضوية الكاملة في برنامج منظمة الصحة العالمية لمتابعة السلامة الدوائية، الذي يديره مركز «أوبسالا» الدولي للرصد الدوائي في السويد.



ويختص «أوبسالا» بجمع التقارير الخاصة بالآثار العكسية للأدوية الواردة إليه من الدول الأعضاء ذات العضوية الدائمة في هذا البرنامج، وإعطاء تحذيرات مبكرة عنها وإصدار الدراسات الخاصة بهذا الشأن، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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وقال مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية، خالد مهرج، «إن ليبيا ستتحصل قريبًا على العضوية الدائمة بمركز أوبسالا العالمي للرصد الدوائي لأول مرة بعد استكمال كل المتطلبات المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها إنشاء قسم لليقظة الدوائية بإدارة الصيدلة، وتطبيق برنامج vigiflow لربط عملية الإبلاغ عن الأعراض العكسية للأدوية في ليبيا بالمركز، لمتابعة الآثار الجانبية للأدوية».



وأوضح رئيس قسم اليقظة الدوائية بإدارة الصيدلة، محمد المبروك، أن ليبيا ستتمتع بمزايا كاملة من مركز «أوبسالا» الدولي، بدلًا عن المزايا الجزئية التي تحصلت عليها على مدى العامين الماضيين بصفتها عضوًا منتسبًا.