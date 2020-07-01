«صحة الوفاق» تستكمل متطلبات العضوية الكاملة بمركز «أوبسالا» للرصد الوبائي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الثلاثاء، استكمالها جميع المتطلبات اللازمة للحصول على العضوية الكاملة في برنامج منظمة الصحة العالمية لمتابعة السلامة الدوائية، الذي يديره مركز «أوبسالا» الدولي للرصد الدوائي في السويد.
ويختص «أوبسالا» بجمع التقارير الخاصة بالآثار العكسية للأدوية الواردة إليه من الدول الأعضاء ذات العضوية الدائمة في هذا البرنامج، وإعطاء تحذيرات مبكرة عنها وإصدار الدراسات الخاصة بهذا الشأن، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».
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وقال مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية، خالد مهرج، «إن ليبيا ستتحصل قريبًا على العضوية الدائمة بمركز أوبسالا العالمي للرصد الدوائي لأول مرة بعد استكمال كل المتطلبات المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها إنشاء قسم لليقظة الدوائية بإدارة الصيدلة، وتطبيق برنامج vigiflow لربط عملية الإبلاغ عن الأعراض العكسية للأدوية في ليبيا بالمركز، لمتابعة الآثار الجانبية للأدوية».
وأوضح رئيس قسم اليقظة الدوائية بإدارة الصيدلة، محمد المبروك، أن ليبيا ستتمتع بمزايا كاملة من مركز «أوبسالا» الدولي، بدلًا عن المزايا الجزئية التي تحصلت عليها على مدى العامين الماضيين بصفتها عضوًا منتسبًا.