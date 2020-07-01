الفاخري: وفاة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 24

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 12:20 صباحا
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، 3 يونيو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عبدالحميد الفاخري، الثلاثاء، عن وفاة حالة جديدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقال الفاخري في بيان منشور على صفحة إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة لمركز مكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك» إن الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس «كورونا» ترتفع بعد الإعلان عن هذه الحالة إلى 24 وفاة.

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وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 802 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بينها 573 حالة نشطة و24 حالة وفاة، فيما تعافي 206 أشخاص من الفيروس.

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