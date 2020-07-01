رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 12:15 صباحا
جانب من رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن، 30 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، الثلاثاء، رصد حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» وتسليمها لمركز بنغازي الطبي.

وقالت الغرفة، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إن الحالة تعود لعامل مصري الجنسية، لافتة إلى تمكن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي ورجال النجدة من رصد الحالة وتسليمها لمركزبنغازي الطبي.

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وأشار البيان إلى تطبيق إجراءات الحجر الصحي لكل المخالطين للحالة، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، بما فيها تطهير المكان عن طريق هيئة السلامة الوطنية.

واضطرت إدارة الخدمات الصحية في بنغازي في 25 يونيو، إلى الاستعانة برجال الأمن من أجل الوصول إلى أحد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، حيث تمكن قسم النجدة من تحديد سكن مصاب لم تتمكن الإدارة من الاتصال، ونقله إلى مستشفى الهواري العام، وحصر المخالطين وجلبهم لقسم العزل في مركز بنغازي الطبي.

جانب من رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن، 30 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بنغازي)
جانب من رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن، 30 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بنغازي)
جانب من رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن، 30 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بنغازي)
جانب من رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن، 30 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بنغازي)
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