خروج حالة «كورونا» من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها

غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام بنغازي، اليوم الثلاثاء، خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد شفائها وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك».

وكشف مستشفى الهواري، أمس الإثنين، عن نقل حالة مصابة بفيروس «كورونا» كانت تخضع للعلاج بغرفة العناية الفائقة إلى قسم الإيواء بالمستشفى، وذلك بعد تحسن حالتها، ليرتفع إجمال المصابين بالفيروس والمتواجدين بقسم الإيواء بالمستشفى إلى 41 مصابًا.

والسبت الماضي، أعلن مدير المستشفى، الدكتور عبدالرحمن يوسف، التوقف عن استقبال أية حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بعد بلوغ القدرة التشغيلية القصوى للمستشفى بوصول عدد المصابين بقسم الإيواء إلى 40 مصابًا.