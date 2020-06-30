تشكيل قوة أمنية من منطقة طبرق العسكرية لفرض حظر التجول بالبلدية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 10:16 مساء
آمر منطقة طبرق العسكرية لواء سالم الرفادي. (الإنترنت)

قرر آمر منطقة طبرق العسكرية، لواء سالم الرفادي، تشكيل قوة أمنية لمساندة جهاز الحرس البلدي، لكي يقوم بتنفيذ مهامه داخل البلدية، مؤكدا أن هذه القوة ستفرض الحظر الصادر عن وزارة الداخلية والمجلس التسييري لبلدية طبرق بقوة القانون للحفاظ على صحة المواطنين.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، اليوم الثلاثاء، بحث رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، صباح اليوم، مع آمر منطقة طبرق العسكرية، الوضع الأمني بالمنطقة وإمكانية دعم القوات المسلحة للجهات الأمنية العاملة بالمدينة.

وأضاف المكتب أن المنطقة العسكرية ستدعم كل الأجهزة الأمنية بقوى مساندة لبسط السيطرة على مداخل ومخارج المدينة.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية آمر قاعدة طبرق البحرية اللواء ناجي بوعلوية، وآمر سرية الشرطة العسكرية العميد محمد بن سيدة، ومدير جهاز الحرس البلدي العميد صالح حمد، والعقيد عبدالمجيد المسماري مندوبا عن مديرية أمن طبرق، ورئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد عماد الشاعري، وعضوا المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف.

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