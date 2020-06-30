«تي آر تي»: رئيس أركان القوات البحرية التركية يزور طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 08:46 مساء
الفريق محمد الشريف أثناء استقبال رئيس أركان القوات البحرية التركي في طرابلس، 30 يونيو 2020. (الإنترنت)

أعلنت قناة «تي آر تي» التركية، مساء اليوم الثلاثاء، وصول رئيس أركان القوات البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال، إلى العاصمة طرابلس «في زيارة رسمية لقاعدة بوستة البحرية».

وبثت القناة عبر حسابها على موقع «تويتر» تسجيلا مصورا يظهر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، الفريق محمد الشريف، وهو في استقبال رئيس أركان القوات البحرية التركية بقاعدة بوستة البحرية.

اقرأ أيضا: تركيا تجري محادثات مع حكومة الوفاق لإنشاء قاعدتين بحرية وجوية في ليبيا

وتأتي زيارة أوزبال إلى طرابلس في وقت تجري تركيا محادثات مع حكومة الوفاق الوطني لبحث إمكانية استخدام أنقرة قاعدة الوطية الجوية «145 كلم جنوب غرب طرابلس»، وقاعدة مصراتة البحرية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» يوم 15 يناير الجاري.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني على مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية، والتعاون العسكري والأمني في 27 نوفمبر 2019، لكن هذه الخطوة قوبلت بردود فعل واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
اقتصاد
شرطي سابق يقر بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة
منوعات
ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019
ليبيا
«الأعلى للدولة»: القضاء الليبي خذل ضحايا مجزرة سجن أبوسليم
ليبيا
أول تعليق من القيادة العامة حول فتح الحقول النفطية
ليبيا
برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش حتى 2024
رياضة عالمية
باشاغا يناقش مع آمر جهاز الردع بسط السيطرة الأمنية ومكافحة الإرهاب بطرابلس ...
ليبيا
إيران تصدر أمر اعتقال لترامب بتهمة اغتيال سليماني.. وتطلب من الإنتربول إصدار ...
دولى
المركزي بطرابلس: الكبير يلتقي إردوغان لبحث «الموضوعات المشتركة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التأثيرات الطويلة لفيروس كورونا على المتعافين