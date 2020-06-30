معيتيق يأمل بدور أوروبي لحل الأزمة الليبية في المرحلة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 08:08 مساء
لقاء معيتيق مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (إدارة التواصل والإعلام)

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، عن أمله في أن يكون للاتحاد الأوروبي دور في المرحلة المقبلة لحل الأزمة الليبية، وذلك لقرب الدول الأوروبية من ليبيا، وكذلك تفعيل آلية لتنفيذ عدد من المشاريع الموقعة بين الجانبين في فترات سابقة.

جاء ذلك خلال لقاء معيتيق سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء معيتيق وسفير الاتحاد الأوروبي جرى خلاله «بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل المتغيرات الأخيرة، وما خلفه العدوان على طرابلس من دمار وأضرار للبنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المواطنين».

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي للسفير الأوروبي «إهمالها مراقبة الساحل الشرقي لليبيا، مما يعطي انطباعا بأنها موجهة لطرف دون الآخر».

وأبدى معيتيق خلال اللقاء رغبته في أن يقوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، بزيارة إلى المناطق التي شهدت اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة، من أجل الاطلاع على الدمار و«حقيقة العدوان وأهدافه».

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