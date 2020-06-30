6 مطالب للمتظاهرين في العاصمة رفضا لاستمرار انقطاع الكهرباء

متظاهرون بطرابلس ضد استمرار انقطاع الكهرباء، 30 يونيو 2020. (عميد بلدية تاجوراء)

أصدر مشاركون في تظاهرة نظمت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، بيانًا حمل اسم «بيان التغيير» للتعبير عن رفضهم استمرار انقطاع التيار الكهربائي، حددوا فيه ستة مطالب لحل الأزمة، منها «إقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والإدارة التنفيذية بالشركة، وإحالة المتورطين في إيقاع الضرر بالمواطن إلى القضاء».



ورفض المشاركون في التظاهرة والمتمثلون فيما سُمي بـ«حراك التغيير» استمرار انقطاع الكهرباء بـ«شكل مخزٍ»، وأرجعوا ذلك إلى «صراع حاد داخل الشركة العامة للكهرباء، ما زاد من معاناة المواطنين وتسبب في خسائر مادية وصحية ونفسية»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة عميد بلدية تاجوراء بموقع «فيسبوك».

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وطالب الموقعون على البيان بإقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية بالشركة، وذلك لـ«الفشل الذريع في تقديم خدمة كهرباء مستقرة نتيجة للصراع العميق بينهم»، إضافة إلى فتح تحقيق عاجل في تقرير ديوان المحاسبة المتمثل في تصريحات رئيس الديوان، خالد شكشك، أمام مجلس النواب.



كما طالب البيان بضرورة «إحالة المتورطين في إيقاع الضرر بالمواطن لعدالة القضاء، وذلك تأكيدًا لمبدأ الشفافية والمحاسبة»، علاوة على ضمان «اختيار شخصيات وطنية وقيادية فاعلة ذات خبرة وكفاءة بقطاع الكهرباء وقادرة على إيجاد الحلول العاجلة ومستقلة بأداء مهامها بعيدًا عن المحاصصة والفساد، لكي تكون على قدر المسؤولية وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب خلال الفترة القادمة».

مقترح لحل الأزمة

وشدد البيان على ضرورة «إلزام مجلس الإدارة الجديد وإدارته التنفيذية بوضع جدول زمني متضمن الفترة الزمنية المطلوبة لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء بشكل دائم وليس موقتا»، كما تقدم الموقعون على البيان بمقترح «تشكيل لجنة العطاءات بالشركة العامة للكهرباء وفقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة التي تضمن النزاهة، والشفافية، والمراقبة، ومكافحة الفساد، وخدمة المواطن وتحقيق مصالحه».



وأكد الموقعون على البيان استمرار تظاهرهم واحتجاجهم إلى حين «تلبية مطالبنا المشروعة وضمان حق المواطن في الحياة الكريمة المستقرة».



وتظاهر عشرات الليبيين صباح اليوم أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، رفضا لانقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانقطاع بشركة الكهرباء.



ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحل المشكلة، وإنشاء محطة للتغلب على أزمة انقطاع التيار لفترات طويلة، منددين بمن سموهم «الفاسدين». وشهدت التظاهرة مطالبات بضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في انقطاع التيار، ورفع أحد المتظاهرين لافتة مدونا فيها: «من خان الأمانة في قوت الشعب الليبي».

نص البيان الذي حمل اسم «بيان التغيير».